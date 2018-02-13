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    13 Şubat 2018, Salı
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    Potada kupa heyecanı

    Potada kupa heyecanı

    Basketbolda PTT Erkekler 'nda heyecan yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.

    İstanbul'da 'nda oynanacak 'nda ilk çeyrek final maçları yarın Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes arasında yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

    Çeyrek finalin diğer maçları ise 15 Şubat Perşembe günü TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Sompo Japan-Banvit arasında oynanacak. Yarı final müsabakaları 17 Şubat Cumartesi, final karşılaşması ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de yapılacak ve kupa sahibini bulacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak PTT Erkekler Türkiye Kupası maçlarının programı şöyle:

    Yarın (Çeyrek final):

    16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka

    20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes

    15 Şubat Perşembe (Çeyrek final):

    16.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

    20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

    17 Şubat Cumartesi (Yarı final):

    14.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes galibi /Eskişehir Basket-Darüşşafaka galibi

    18.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor galibi / Beşiktaş Sompo Japan-Banvit galibi

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:00
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