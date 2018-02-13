Potada kupa heyecanı
Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda heyecan yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.
İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek final maçları yarın Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes arasında yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Çeyrek finalin diğer maçları ise 15 Şubat Perşembe günü TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Sompo Japan-Banvit arasında oynanacak. Yarı final müsabakaları 17 Şubat Cumartesi, final karşılaşması ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de yapılacak ve kupa sahibini bulacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak PTT Erkekler Türkiye Kupası maçlarının programı şöyle:
Yarın (Çeyrek final):
16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka
20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes
15 Şubat Perşembe (Çeyrek final):
16.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit
17 Şubat Cumartesi (Yarı final):
14.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes galibi /Eskişehir Basket-Darüşşafaka galibi
18.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor galibi / Beşiktaş Sompo Japan-Banvit galibi
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:00
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
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