Ferrari Miami'de mavi renkle piste çıkacak

Ferrari denildiğinde akıllara elbette kırmızı renk tonları gelmekte. Ancak Maranello merkezli ekiple özdeşleşen ikonik kırmızı, Miami GP'de yerini maviye bırakacak.

İtalyan merkezli ekip, 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Miami GP hafta sonunda ikonikleşen kırmızı rengini değiştirerek iki farklı tondaki mavi renk düzeniyle piste çıkacak.

Geçmişe çağdaş bir şekilde atıfta bulunulacak

Ferrari, ABD pazarındaki 70. yıl dönümünü kutlamak için tek yarışlığına mavi renklere geçecek. Mavinin tercih edilmesinin arkasındaki ana neden, markanın tarihine çağdaş bir şekilde atıfta bulunulmak istenilmesi.

Öyle ki Miami GP'de araçta olacak mavi tonları, Azzurro La Plata ve Azzurro Dino, Ferrari'nin tarihinde rastladığımız tonlar.

Ferrari'nin uzun tarihinde, mekanikerler ve pilotlar uzun yıllar boyunca bu iki ton mavi renkten oluşan tulumları giydiği görülmekte. Nadiren de olsa araçlar da bazen bu mavi renk tonları ile piste çıkmıştır. Dolayısıyla, bu iki mavi tonunun Ferrari tarihindeki yeri düşünüldüğünden daha fazla.

Azzurro La Plata

Azzurro La Plata, daha açık bir mavi tonudur ve Arjantin'in de ulusal rengidir. Ferrari, bu rengi 1960'larda fazlasıyla tercih etmişti, hatta Niki Lauda da Ferrari'deki ilk sezonunda bu rengi kullanmıştı.

Azzurro Dino

Azzurro Dino ise daha koyu bir mavi tonu ve 1970'lerde Ferrari ekibinin tulumlarında ve hatta nadir de olsa araçlarında kullandığını görebiliyoruz.

İtalyan markanın Miami'de kullanacağı renk düzeninin görselleri henüz paylaşılmasa da özel bir kıyafet koleksiyonu satışa çıkarıldı.