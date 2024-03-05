F1 ve WRC dönebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü. Sulayem görüşmeyle ilgili şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. "Görüşmelerimiz bir dizi konu üzerinde yoğunlaşırken, Formula 1 ve WRC'nin Türkiye'ye dönüş olasılığını ele aldık. İstanbul Park sürücüler arasında popüler olan modern bir pist. İstanbul ise Formula 1'in dönüşünü kollarını açarak karşılayarak gelişen önemli bir metropol. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Formula 1 ve WRC gibi dünya klasi etkinliklerin ülkeye getirdiği ekonomik ve kültürel etkinin öneminin farkında. Eğer her şey bir araya gelirse, her iki dünya klası etkinlik Türkiye'ye geri dönebilir.