F1'de sıra Japonya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışına Japonya ev sahipliği yapacak. Sıralama turları, bugün 09.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise yarın 08.00'de start alacak. Verstappen'in zirvede olduğu Formula 1'de takımlar klasmanında da Redbull lider.
Formula1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışına Japonya ev sahipliği yapacak. Sıralama turları, bugün 09.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise yarın 08.00'de start alacak. Verstappen'in zirvede olduğu Formula 1'de takımlar klasmanında da Redbull lider.