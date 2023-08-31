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Mercedes Lewis Hamilton ve George Russell ile 2 yıl sözleşme uzattı!

Formula 1 (F1) takımlarından Mercedes'te Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 18:52
Mercedes Lewis Hamilton ve George Russell ile 2 yıl sözleşme uzattı!

F1'in internet sitesinden yapılan açıklamada Hamilton ve Russell'ın 2025 sezonu sonuna kadar Mercedes pilotu olmaya devam edeceği kaydedildi.

Hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceğini aktaran Lewis Hamilton, "Her gün en iyi olmanın hayalini kuruyoruz ve son 10 yılımızı birlikte bu hedefe ulaşmaya adadık. Zirvede olmak bir gecede ya da kısa bir sürede gerçekleşmiyor; kararlılık, sıkı çalışma ve özveri gerektiriyor. Bu inanılmaz ekiple tarih kitaplarına girmek bizim için bir onur oldu. Kazanmaya hiç bu kadar aç olmamıştık. Her başarıdan ama aynı zamanda her yenilgiden ders aldık. Zorluklar ne olursa olsun savaşmaya devam ediyoruz ve yine kazanacağız. Hikayemiz bitmedi, birlikte daha fazlasını başarmaya kararlıyız ve bunu başarana kadar durmayacağız" diye konuştu.

2013'te Mercedes'e geçen 38 yaşındaki Hamilton, 103 yarış birinciliği ve 7 şampiyonluk kazandı.

George Russell ise "2017'de gençlik programının bir parçası olarak katıldığımdan beri bu takımla büyüdüm. Burası benim evim ve özel ilişkimizi 2025'e kadar uzatmak harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

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