Haberler Motor Sporları Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek

Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika'nın Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:47
Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına Belçika ev sahipliği yapacak.

Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 18.00, sprint yarışı 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30, yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 9, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 281 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 171

3. Fernando Alonso (İspanya): 139

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 133

5. George Russell (Büyük Britanya): 90

TAKIMLAR

1. Red Bull: 452

2. Mercedes: 223

3. Aston Martin: 184

4. Ferrari: 167

5. McLaren: 87

DİĞER
Günay Musayeva evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon tahminini açıkladı! Yıl yıl düşecek... Hedef fiyat istikrarı
Aslan'ın gözdesi için Suudi kulübü de devrede!
F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Macaristan'da zafer Max Verstappen'in!
Macaristan'da Hamilton rüzgarı!
Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2023
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) taban puanları 2023
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) taban puanları 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karar verildi! Yıldız isim için 'kalsın' raporu Karar verildi! Yıldız isim için 'kalsın' raporu 12:20
F.Bahçe'den 15 yıl sonra bir ilk! F.Bahçe'den 15 yıl sonra bir ilk! 12:13
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 12:11
Inter - Al Nassr maçı saat kaçta? Inter - Al Nassr maçı saat kaçta? 12:05
Juventus - Milan maçı saat kaçta? Juventus - Milan maçı saat kaçta? 11:59
Formula 1'de sıradaki durak Belçika Formula 1'de sıradaki durak Belçika 11:47
Daha Eski
Filelerin Efeleri yarı final yolunda! Filelerin Efeleri yarı final yolunda! 11:36
Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu 11:26
Aslan'ın gözdesi için Suudi kulübü de devrede! Aslan'ın gözdesi için Suudi kulübü de devrede! 11:19
F.Bahçe'den Dominguez harekatı! F.Bahçe'den Dominguez harekatı! 11:11
Pendikspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Pendikspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 11:08
Terim sahalara dönüyor! Yeni takımı... Terim sahalara dönüyor! Yeni takımı... 10:49