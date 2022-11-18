Charles Leclerc'ten Sebastian Vettel'e veda

Formula 1'de sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek.

Bu yarış aynı zamanda Sebasitan Vettel'in de kariyerindeki son yarışı olacak. İlk yarışına 2007'de Birleşik Devletler Grand Prix'inde çıkan Alman pilota, meslektaşları veda ediyor. Ferrari pilotu Charles Leclerc'te veda edenlerin başında geliyor. Leclerc veda ederken, "Seb zor bir dönemden geçtiğimde her zaman beni daha iyi hissettirmeye çalışır. Artık ona 'arkadaşım' diyebiliyorum ve düzenli olarak mesajlaşıyoruz. Fransa'da yaptığım kazadan sonra da bana yazdı." ifadelerini kullandı.