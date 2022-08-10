Efe Ünver: Şampiyonluğun peşinde

TURSE Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Efe Ünver küçük yaşlarda başlayan otomobil tutkusunun peşini hiç bırakmadı ve başarılı bir ralli pilotu oldu. Ralli yarışlarını "Heyecan ve tutkunun bir yansıması" olarak değerlendiren Ünver, co-pilotu Bahadır Gücenmez ile katıldığı birçok yarıştan dereceyle ayrıldı. Gücenmez ile yarışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Ünver, çalışmalarına kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi.



MONOTON YAŞAMAK İSTEMEYENLERİN SPORU



Ünlü iş adamı, "Ralli, monoton bir hayat yaşamak istemeyenlerin sporu. Kendimi bildim bileli otomobillere karşı bir ilgim var benim. Aynı zamanda adrenalin salgılatan sporları severim. Bu iki tutkum birleşince ralli pilotu olma fikri ortaya çıktı. 2021 yılında profesyonel olarak yarışlara katılmaya başladım ve aldığım her derece beni daha da motive etti" dedi.





BENİM İÇİN EN BÜYÜK TUTKU



Katıldığı her yarışın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ve elde ettiği derecelerle gururlandığını dile getiren Efe Ünver'in hedefi ise birincilik: "İstanbul Rallisi, BTSO Yeşil Bursa Rallisi, Hitit Rallisi başta olmak üzere pek çok şampiyonaya katıldım. Eskişehir Ralli Şampiyonası'nda ilk 10'a girdim. Türkiye ralli şampiyonalarında 2'ncilik ve 3'üncülükler elde ettim. Farklı yarışlara katılmaya ve çok sevdiğim bu spor dalında kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ralli benim için en büyük tutku ve hedefim daima birincilik."

"ilandır"