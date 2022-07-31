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Toprak Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu!

Son dakika haberleri... Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan sıralama başarısı geldi. Razgatlıoğlu, Çekya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nın sıralama yarışında birinci oldu. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:37
Toprak Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında ikinci yarış öncesi gerçekleşen sıralama turu için Most Pisti'ne çıktı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışan milli motosikletçi, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. İkinci Jonathan Rea, üçüncü ise Alvaro Bautista oldu.

Toprak, Superpole yarışını birinci bitirerek genel klasmanda ilk 2 sırayla olan puan farkını da azalttı. Milli sporcu puanını 235'e çıkartarak üçüncü sıradaki yerini korudu. Genel klasmanda birinci Ducati pilotu Alvaro Bautista'nın 278, Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın ise 251 puanı bulunuyor.

Toprak, 6. ayağın ikinci yarışında 31 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'da piste ilk sırada çıkacak.

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