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Formula 1'de sezonun 12. yarışı Paul Ricard'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu

Formula 1'de sezonun 12. yarışı Paul Ricard'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Kariyerinin 300. yarışına çıkan Lewis Hamilton, 5. sıradan başladığı yarışı 2. sırada bitirdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 18:22 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 19:01
Formula 1'de sezonun 12. yarışı Paul Ricard'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu

Paul Ricard'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Charles Leclerc, yarışı lider götürürken 18. turda bariyerlere girdi ve kritik bir galibiyeti kaçırdı.

Kariyerinin 300. yarışına çıkan Lewis Hamilton, 5. sıradan başladığı yarışı 2. sırada bitirdi. Hamilton böylece 187. keza podyumda bitirmeyi başardı.

Bir diğer Mercedes pilotu George Russell, Sergio Perez'i son turlarda geride bırakarak podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Mekanik değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlayan ve pit ekibinin hatası nedeniyle 5 saniye de ceza yiyen Carlos Sainz, en hızlı turun da sahibi olarak yarışı 5. sırada bitirdi.

Sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si, 31 Temmuz'da yapılacak.

Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 233 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 170

3. Sergio Perez (Meksika): 163

4. Carlos Sainz (İspanya): 144

5. George Russell (Büyük Britanya): 143

TAKIMLAR

1. Red Bull: 396

2. Ferrari: 314

3. Mercedes: 270

4. Alpine: 93

5. McLaren: 89

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