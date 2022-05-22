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Son dakika spor haberleri: Cem Bölükbaşı İspanya'da 20. oldu

Son dakika spor haberleri... Barcelona'da düzenlenen Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağında mücadele eden milli sporcu Cem Bölükbaşı, yarışı 20. sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 14:51
Son dakika spor haberleri: Cem Bölükbaşı İspanya'da 20. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya'daki yarışı 20. sırada tamamladı.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4.6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 37 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı 1:03:48.709'luk dereceyle tamamlayan Charouz System takımının pilotu Bölükbaşı, damalı bayrağı 20. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, Virtuos'tan Avustralyalı Jack Doohan ikinci, Art Grand Prix ekibinden Danimarkalı Frederik Vesti üçüncülük elde etti.

Şampiyonada Drugovich, 86 puanla pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.

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