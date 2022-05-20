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Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Heyecanla devam eden Formula 1'de, sıradaki durak İspanya. Liderlik mücadelesinde Miami GP'de daralan sürücü ve takım puan farklarıyla Formula 1 İspanya GP, Ferrari pilotu Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen'i bir kez daha kafa kafaya getiriyor.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:15
Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 22 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen üç, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 85

3. Sergio Perez (Meksika): 66

4. George Russell (Büyük Britanya): 59

5. Carlos Sainz (İspanya): 53

TAKIMLAR

1. Ferrari: 157

2. Red Bull: 151

3. Mercedes: 95

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 31

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