Kupa avcısı Ali Türkkan

Rallideki en yetenekli genç pilotlarımızdan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Almanya'daki Avrupa Ralli Kupası büyük finalinde 'Gençler' ve 'İki Çeker'de kupa kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.
Rallideki en yetenekli genç pilotlarımızdan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Almanya'daki Avrupa Ralli Kupası büyük finalinde 'Gençler' ve 'İki Çeker'de kupa kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. 2021 Balkan Ralli Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlayan Türkkan, Avrupa'da tarih yazdı.