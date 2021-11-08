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Kupa avcısı Ali Türkkan

Rallideki en yetenekli genç pilotlarımızdan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Almanya'daki Avrupa Ralli Kupası büyük finalinde 'Gençler' ve 'İki Çeker'de kupa kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
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