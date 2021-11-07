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Son dakika spor haberi: Formula 1 Meksika Grand Prix'sinin kazananı Red Bull-Honda pilotu Verstappen oldu

Son dakika spor haberleri... F1'de heyecan Meksika GP'si ile devam etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan yarışı Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:11 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:12
Son dakika spor haberi: Formula 1 Meksika Grand Prix'sinin kazananı Red Bull-Honda pilotu Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.

Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 312.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293.5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 165

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

Takımlar

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull: 477.5

3. Ferrari: 268.5

4. McLaren: 255

5. Alpine: 106


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