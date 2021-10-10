SON DAKİKA SPOR HABERİ: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Valtteri Bottas: Zor bir yarıştı ve hak ettim

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas yarışın ardından açıklamalarda bulundu.

Valtteri Bottas "Nefis bir sürüştü. En iyi yarışlarımdan biri oldu. Bir ufak kayma dışında her şey kontrol altındaydı. Otomobile çok güveniyordum, kolay değil. Strateji belirlemek lazım. Her şey harika gitti ve mutluyum." dedi. Bottas ayrıca "Zor bir yarıştı ve hak ettim." ifadelerini kullandı.

VERSTAPPEN: İKİNCİLİK DE GÜZEL

Yarışı ikinci sırada tamamlayan ve genel sıralamada liderliğe yükselen Red Bull pilotu Max Verstappen "Pist çok kaygandı. Lastikleri kontrol etmek gerekiyordu. Zorlayamıyorduk. Valtteri biraz daha iyi tempoya sahipti. İkinci olduğum için mutluyum. Bir şeyleri yanlış yapmak da çok kolay bu ortamda." açıklamasını yaptı.

PEREZ: SAVAŞTIM

Heyecan dolu yarışı üçüncü bitiren Red Bull pilotu Sergio Perez "Gerçekten çok yoğun bir yarıştı. Lewis ve Charles ile savaştım. Araç ve lastikler iyiydi. Sabırlı olmak, doğru zamanda zorlamak gerekiyordu. Lastikleri iyi kontrol etmek gerekiyordu ve bu zordu!" açıklamasını yaptı.