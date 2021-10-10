Galeri Formula 1 Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! İşte İstanbul'daki yarıştan kareler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! İşte İstanbul'daki yarıştan kareler

Son dakika haberi... Formula 1'in 16. etabı, Türkiye'de tamamlandı. İstanbul Tuzla'da bulunan Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarışma, 58 tur üzerinden yapıldı. Yarışseverler, bu heyecan dolu yarışı Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Öte yandan Lewis Hamilton, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 5. sırada tamamladı. İşte yarıştan objektiflere yansıyan önemli kareler...

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! İşte İstanbul'daki yarıştan kareler

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i nefes kesti! İşte İstanbul’daki yarıştan kareler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i nefes kesti! İşte İstanbul’daki yarıştan kareler

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

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Formula 1 Türkiye Grand Prix’i nefes kesti! İşte İstanbul’daki yarıştan kareler

Red Bull takımı pilotlarından Hollandalı Max Verstappen'in ikinci olduğu yarışta, Meksikalı Sergio Perez üçüncü sırayı aldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i nefes kesti! İşte İstanbul’daki yarıştan kareler

Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas 9, Perez ise 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i nefes kesti! İşte İstanbul’daki yarıştan kareler

İŞTE DEV YARIŞTAN KARELER...

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