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Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! İşte İstanbul'daki yarıştan kareler
Son dakika haberi... Formula 1'in 16. etabı, Türkiye'de tamamlandı. İstanbul Tuzla'da bulunan Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarışma, 58 tur üzerinden yapıldı. Yarışseverler, bu heyecan dolu yarışı Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Öte yandan Lewis Hamilton, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 5. sırada tamamladı. İşte yarıştan objektiflere yansıyan önemli kareler...
Giriş Tarihi: 10.10.2021 16:46 , Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 16:53
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! İşte İstanbul'daki yarıştan kareler