Dünyaca ünlü pilotlar yarışacak

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te heyecan Türkiye'ye taşınıyor. Red Bull Car Park Drift'te 2021 sezonunun 7. Yarışında birbirinden hızlı 20 yarışçı, hem zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te heyecan Türkiye'ye taşınıyor. Red Bull Car Park Drift'te 2021 sezonunun 7. Yarışında birbirinden hızlı 20 yarışçı, hem zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Drift araçlarının tozu dumana katacağı Türkiye Finali, 29 Ağustos Pazar günü BursaYunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.