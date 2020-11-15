Pembe panterler!

9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sırlama turları muhteşem geçti. Sırlama turlarında ilk iki seansı Red Bull'dan Max Verstappen birinci tamamladı. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton potaya zor girdi. Son seansta ise tarih yazıldı. BWT Racing Point F1 takımından Lance Stroll 1:47.765'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Stroll tarihinde ilk kez bir yarışa ilk sırada başlama fırsatını elde etti. Stroll'un takım arkadaşı Sergio Perez ise üçüncü basamakta sıralamayı bitirdi.

HAMILTON 6'DAN BAŞLIYOR

Büyük heyecana sahne olan sıralama turlarında İstanbul'da çok iyi bir sınav veren Max Verstappen ikinci basamağı elde etti. Pilotlar kategorisinde şampiyonluk için büyük avantajı bulunan Lewis Hamilton ise yarışı 6. sırada bitirirken takım arkadaşı Bottas 9. oldu. Bugün yarışa 4. sıradan Red Bull'dan Alexander Albon, 5'te Renault'dan Daniel Ricciardo, 7'de aynı takımdan Esteban Ocon başlayacak. Alfa Romeo'dan Raikkonen 8, Giovinazzi 10. oldu.

BASKIYI KALDIRDIM!

Sıralama turlarının birincisi Lance Stroll, "Çok mutluyum. Üzerimde çok büyük baskı vardı, pole için tek bir şansım kalmıştı. Otomobile güveniyordum. Her şey bir araya geldi ve zor haftalardan sonra güzel bir an yaşadım" diye konuştu.

ŞAMPİYON ADAYI ALTINCI BAŞLIYOR

İstanbul'daki yarışı kazanması halinde 7. şampiyonluğunu ilan edecek Lewis Hamilton iyi bir sınav veremedi. Sürekli zeminden ve tekerleklerden şikayet eden Büyük Britanyalı sporcu sıralama turlarını 6. sırada bitirdi ve yarışa bugün bu basamaktan başlayacak.

CAREY: İSTANBUL'U KONUŞACAĞIZ

Formula 1 CEO'su Chase Carey, İstanbul'un Formula 1'deki geleceği için umutlu açıklamalar yaptı. Carey "İstanbul şu anda 2021 takviminde görünmüyor. Fakat İstanbul yarışlarına dair uzun vadeli planlar üzerinde konuşuyoruz. İstanbul için tüm olasılıkları konuşacağız" dedi.

YAĞMUR YAĞIŞI DAMGA VURDU

Sıralama turlarına birçok takım geçiş lastikleri ile çıktı. Yarışın başında yağmur etkisini artırınca araçlar spin attı. Yağmur şiddeti artınca ilk seansın bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve sektöre ara verildi. Yarış durunca belediye aracı devreye girdi ve suları çekti.