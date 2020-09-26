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F1 'sinde pole pozisyonu 'ın!

Formula 1 'nda sezonun 10. yarışı 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 16:47
F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın!

Formula 1 'nda sezonun 10. yarışı 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.31.304'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 96. pole pozisyonuna ulaştı.

ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 1.31.867'lik süresiyle ikinciliği, Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas ise 1.31.956'lık zamanıyla üçüncülüğü elde etti.

Formula 1'de 90 kez podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton, yarın TSİ 14.10'da koşulacak Rusya Grand Prix'sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane 'in rekorunu egale etmeye çalışacak.

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