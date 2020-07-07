Fernando Alonso Formula 1'e geri dönüyor!
38 yaşındaki Fernando Alonso'nun Formula 1'e geri dönme kararı aldığı ve 2021 sezonu için Renault ile anlaştığı öğrenildi.
BBC'nin haberine göre, 38 yaşındaki İspanyol pilot'un yaptığı anlaşma ile 10-12 milyon Euro arası bir ücret kazanması bekleniyor.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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