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07 Temmuz 2020, Salı
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Formula 1'e geri dönüyor!

Fernando Alonso Formula 1'e geri dönüyor!

38 yaşındaki 'nun Formula 1'e geri dönme kararı aldığı ve 2021 sezonu için Renault ile anlaştığı öğrenildi.

'nun 2021 yılı için Renault ile anlaştığı ve Formula 1'e geri döneceği öğrenildi.

BBC'nin haberine göre, 38 yaşındaki İspanyol pilot'un yaptığı anlaşma ile 10-12 milyon Euro arası bir ücret kazanması bekleniyor.

  1. 07.07.2020
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