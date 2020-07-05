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05 Temmuz 2020, Pazar
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'de sezonun ilk yarışı Bottas'ın!

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bottas'ın!

'de 2020 sezonunun ilk yarışı GP'yi Mercedes'ten kazandı.

'de 2020'nin ilk yarışı büyük heyecana sahne oldu. Tam 9 pilotun yarış dışı kaldığı mücadelede zirve Mercedes'ten 'ın oldu.

, Alex Albon ile yaşadığı temas sonrası 5 saniye ceza aldı ve yarışı ikinci sırada bitirmesine rağmen aldığı 5 saniye cezayla 4. sıraya düştü.

Ferrari'den , 7. sırada başlayıp 2. sırada bitirdi. ise son turda 0.1 saniye daha hızlı gidince 3. sıraya yükseldi.

İşte yarıştaki sıralama:

1. Valtteri Bottas
2. Charles Leclerc
3. Lando Norris
4. Lewis Hamilton
5. Carlos Sainz
6. Sergio Perez
7. Pierre Gasly
8. Esteban Ocon
9. Antonio Giovinazzi
10.
11. Nicolas Latifi

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 22:28
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