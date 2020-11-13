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Formula 1 Türkiye 'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı! En iyi derece 'den

Formula 1 DHL Türkiye 'sinde ikinci antrenman turları sona erdi. İkinci antrenman turlarında en iyi dereceyi ilk antrenman turlarında olduğu gibi 'dan yaptı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:06
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı! En iyi derece Max Verstappen'den

Intercity 'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi 'dan yaptı.

İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.

İlk antrenman turlarında 1 dakika 35.077 saniyelik derece yapan Hollandalı Verstappen, ikinci antrenman turlarını, süresini 7 saniyeye yakın geliştirerek 1.28.330 ile tamamladı.

Ferrari'den Monakolu , Verstappen'in 0.401 saniye gerisinde ikinci oldu.

İkinci antrenman turlarında performansını yükselten isimlerden Mercedes'in Fin sürücüsü ise liderin 0.575 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

HAMILTON ZAMANINI 11 SANİYEDEN FAZLA GELİŞTİRDİ
Türkiye 'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı , ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi.

İlk antrenman turlarında pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı.

ALBON 5'İNCİ VETTEL 8'İNCİ SIRADA
İlk antrenman turlarını ikinci bitiren Red Bull'un Taylandlı sürücüsü , ikinci antrenman turlarında 5. sırayı aldı.

Albon, 1.29.363'lük zamanıyla ilk antrenman turlarındaki derecesini yaklaşık 6 saniye geliştirdi.

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlar arasında bulunan Ferrari'den Alman ise ilk antrenman turlarına göre 5,5 saniye iyi bir derece elde etti. İlk antrenman turlarını 5. bitiren Vettel, 1.30.022'lik süresiyle bu kez 8. oldu.

RED BULL'UN İSTİKRARI DİKKATİ ÇEKTİ
Türkiye Grand Prix'sinde ilk günün en istikrarlı takımı Red Bull oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, iki antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.

Verstappen, iki antrenman turunda da ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise ilk antrenman turlarını ikinci tamamlarken ikinci antrenman turlarında 5. sırayı elde etti.

İŞTE İKİNCİ ANTRENMAN SONUÇLARI
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1.28.330
2 Charles Leclerc Ferrari 1.28.731 +0.401
3 Valtteri Bottas Mercedes 1.28.905 +0.575
4 Lewis Hamilton Mercedes 1.29.180 +0.850
5 Alexander Albon Red Bull 1.29.363 +1.033
6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.29.689 +1.359
7 Pierre Gasly AlphaTauri 1.29.944 +1.614
8 Sebastian Vettel Ferrari 1.30.022 +1.692
9 Lance Stroll Racing Point 1.30.297 +1.967
10 Lando Norris McLaren 1.30.735 +2.405
11 Sergio Perez Racing Point 1.31.104 +2.774
12 Esteban Ocon Renault 1.31.380 +3.050
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.31.493 +3.163
14 Carlos Sainz McLaren 1.31.498 +3.168
15 Daniel Ricciardo Renault 1.31.660 +3.330
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.31.932 +3.602
17 George Russell Williams 1.32.302 +3.972
18 Romain Grosjean Haas 1.32.570 +4.240
19 Kevin Magnussen Haas 1.32.807 +4.477
20 Nicholas Latifi Williams 1.33.488 +5.158


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