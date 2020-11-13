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Formula 1 araçları Pisti'ne çıktı!

Formula 1 DHL Türkiye 'si ilk antrenman turlarıyla başladı. İlk antrenman turlarında en iyi dereceleri 'dan Verstappen ve Albon yaptı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 13:55
Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı!

Intercity 'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, pilotları ve yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

HAMİLTON 15. BASAMAKTA

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü , ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin , 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

VETTEL 5'İNCİ, RAİKKONEN 16'NCI SIRADA

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

İLK ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 DHL Türkiye 'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077
2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 +0.241
3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 +0.430
4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 +0.466
5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 +0.543
6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 +1.661
7 Lando Norris McLaren 1.37.216 +2.139
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 +2.426
9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 +2.552
10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 +3.351
11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 +3.431
12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 +3.535
13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 +4.407
14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 +4.948
15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 +5.148
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 +5.958
17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 +6.777
18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 +10.079
19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 +11.385
20 George Russell Williams 1.49.256 +14.179

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