Haberler Motor Sporları Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Formula 1 'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

9 yıl aradan sonra tekrar ülkemize dönen Formula 1'de yarın koşulacak olan büyük yarış öncesi, son antrenman gerçekleştirildi. Havanın yağmurlu olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan pilotlar, kameralara birbirinden güzel enstantaneler verdi. İşte o anlar.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:02
Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Formula 1 sezonunun 14. yarışı yarın 'da koşulacak.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için piste indi.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

9 yıl aradan sonra tekrar 'a gelen Formula 1'de bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için Intercity İstanbul Park'ın asfaltına çıktı.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Yağmurun başlamasıyla zor anların yaşandığı antrenmanda son turlarını atan pilotlar bu kez pole pozisyonunu almak için kıyasıya mücadele etti.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye GP'si öncesinde açıklamalarda bulundu.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Türkiye'nin artık sporda talep eden değil, talep edilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Kasapoğlu, F1'in efsane isimlerinin de 9 yıl aradan sonra 'da bir araya geldiğinin altını çizdi.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Yağmurlu ve güzel bir gününde pilotlara başarı dileyen Kasapoğlu, "Hepimiz için inşallah keyifle, sağlıkla ve gururla temsil edileceğimiz bir organizasyon olur. İstanbul, dünya başkenti ve göz bebeğimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği olan bir şehir."

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

"9 yıl aradan sonra efsane pilotlar 'da bir araya geldiler. Bu organizasyona en güzel şekilde hazırlandık. Formula 1'e ilginin ne kadar yüksek olduğu hepinizin malumu. Gençlerimizin bu konudaki ilgisi ve heyecanı belli. "Gençlerimizin mesajlarında bunu gördük. Mutluluk verici bir gelişme bu. İnşallah önümüzdeki süreçte de pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz. Böylesine önemli bir organizasyon 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması İstanbul için ayrı bir heyecan. Yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade ediyorum bunu" diye konuştu.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için son antrenman tamamlandı! İşte o anlardan muhteşem enstantaneler

Öte yandan antrenman turları sırasında pistte davetsiz bir misafir vardı... Bir köpek araçların bir süreliğine geçmemesini fırsat bildiği o bölümde kendini piste attı ve koşmaya başladı.

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