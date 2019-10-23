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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Manisalı motosikletçi Avrupa üçüncüsü oldu

Manisalı motosikletçi Avrupa üçüncüsü oldu

'un şampiyon sporcusu , Yunanistan’ın Agrinio kentinde düzenlenen ’nın 5. ayağında kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

'un sporcuları mücadele verdikleri spor branşlarında 'nın ve kulübünün adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un son olarak şampiyon motorcusu , Yunanistan'ın Agrinio kentinde düzenlenen 'nda da büyük başarı elde etti ve şampiyonanın 5. ayağında kategorisinde Avrupa 3.'sü oldu. 7. 817'lik zamanı 282 kilometre ile geçerek rekor kıran şampiyon sporcu Kamil Kırbaş, bu sonuçla yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı oldu. Kırbaş ayrıca True Street 9.3 kategorisini ise 9.422 saniye ile 4. olarak tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Motor Sporları Sorumlusu Ertan Korkmaz, sporcularının uluslararası yarışmalarda çok önemli başarılara imza atığını söyleyerek, "Son olarak şampiyon motorcumuz Kamil Kırbaş, Yunanistan'ın Agrinio kentinde düzenlenen Yunanistan Drag Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak, Avrupa 3'üncüsü oldu. Şampiyon sporcumuzun ayrıca yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı olması sevincimizi ikiye katladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığını böylesine güzel başarılarla almak bizimde şevkimizi arttırıyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün elde edilen bu başarılarda katkısı tartışılmaz. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına şampiyon sporcumuz Kamil Kırbaş'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 23.10.2019
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