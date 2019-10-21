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21 Ekim 2019, Pazartesi
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MotoGP’de markalar şampiyonu Honda oldu

MotoGP’de markalar şampiyonu Honda oldu

MotoGP 'nın 16’inci ayağı olan ’sinde yine yarışı birinci tamamladı. Bu zafer ile Honda, MotoGP markalar şampiyonluğunu unvanını bir kez daha kazandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP'nin 'ndaki 16'inci yarışına ev sahipliği yaptı. takımının İspanyol pilotu , Japonya 'sinde de zafere ulaştı. 2019 sezonunun 10'uncu, kariyerinin ise 54'üncü üst sınıf galibiyetini elde ederek bu başarıya ulaşan 3'üncü pilot olan Marc Marquez'in Japonya Grand Prix'sindeki galibiyeti ile Honda da markalar şampiyonu oldu.

Repsol Honda takımının pilotu Marc Marquez, markalar açısından büyük önem taşıyan MotoGP Markalar Şampiyonluğu için Honda'ya en büyük desteği verdi ve Honda'nın toplam 356 puanla şampiyonluğunu garantilemesini sağladı. Honda, bu şampiyonluğu ile 25'inci Premier Sınıf Şampiyonluğu'nu kazandı.

  1. 21.10.2019
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