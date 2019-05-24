Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek
24 Mayıs 2019, Cuma
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Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

Formula 1 'nda heyecan, Monaco'da devam edecek. 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

Formula 1 'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

Mercedes pilotlarından Fin , Avustralya ve Bakü'deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı ise Bahreyn, Çin ve İspanya'daki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.

Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 105

3. Max Verstappen (Hollanda): 66

4. (Almanya): 64

5. Charles Leclerc (Monaco): 57

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 217 puan

2. Ferrari: 121

3. : 87

4. McLaren: 22

5. Racing Point: 17

  1. 24.05.2019
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