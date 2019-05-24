Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da devam edecek. 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.
Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.
Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü'deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn, Çin ve İspanya'daki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.
Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 105
3. Max Verstappen (Hollanda): 66
4. Sebastian Vettel (Almanya): 64
5. Charles Leclerc (Monaco): 57
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 217 puan
2. Ferrari: 121
3. Red Bull: 87
4. McLaren: 22
5. Racing Point: 17
- 24.05.2019
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
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Kolaylık sözü
Toplam 2
Yorum
mehmet hüseyni mutlaka kalmalı iyi bir stoper olacak vahid ve toure iyi bir yedek olabilirler iyisi bulunmassa kalabilirler toure yürekli oyuncu
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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
baksoy Rizespor gergin ve sinirli olacaktır siz sinirlerinize hakim olun çıkın futbolunuzu oynayın ? Herkese adamlık derslerinizi verin ?
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