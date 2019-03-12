Afyon'da Motorkros şampiyonası tanıtımı yapıldı

Bu dev organizasyonlara ilişkin Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekili, eski Orman ve Su İşleri Bakanız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Youth Stream Temsilcisi Guido Bechiss, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nurullah Pervaneli, yurt içi ve yurt dışından misafirler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Mütevazi ve hayallerinin peşinden koşan bir federasyonuz. Organizasyon yapma konusunda sportif performans sergileyebileceğimiz, çocuklarımızın ülkemizi yurt dışında imkanları elde etmeleri noktasında nereyi daha iyi imkanlar olarak görüyorsak oraya koşan bir federasyonuz. Bu gönül işini bu topraklarda yapma imkanı bulduk. Hedefimiz her sene taş taş üzerine koyma imkanına sahip mantalitesine sahip olduğumuz için 2019 'da çok daha güzel, çok daha kitlelere ulaşan bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Umut ediyoruz ki müstakbel Belediye Başkanımız ve her zaman bizim gönülden yanımızda olan Burhanettin Çoban başkanımızla bu sene bunu çok daha ziyadesiyle sağlayacaklardır. Bu vesileyle bize bu imkanları veren yereldeki mülki amirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umut ediyorum ki; ülkemizin tanıtımına, Türk sporu ve gençliğine daha çok güzel hizmetleri yürüteceğiz" dedi.