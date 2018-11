Tarih yazan Can Öncü merak edilenleri yanıtladı

Red Bull Rookies Cup'taki şampiyonluğun ardından bu tarihi başarısıyla da Türkiye ve dünyanın gündemine oturan 15 yaşındaki Red Bull KTM Ajo pilotu, büyük zafer sonrası hakkında merak edilenleri yanıtladı. 'Moto3'de daha iyi bir başlangıç hayal edebilir miydin?' sorusuna genç sporcu, "İlk 5 sıra için Jorge Martin ve Martin Bezzechi gibi isimlerle yarışmayı bekliyordum. Çünkü seneye Moto2'ye geçiyorlar. Onlarla yarışmak benim için hayaldi. Bence çok sıkı yarışmadılar, bu yüzden bir aralık buldum ve bu inanılmazdı" cevabını verdi.



"MUTLULUĞUM İKİYE KATLANDI"

Öncü, Tarihte Grand Prix'i kazanan en genç sporcu olması ile ilgili, "Mükemmel bir duygu. Gerçekten çok mutluyum. Yarıştan önce burada yarışan en genç sporcu olduğumu biliyordum. Bu nedenle yarış bittiğinde yeni bir rekor daha kırdığım için mutluluğum ikiye katlandı" diye konuştu.



"KAZA YAPTIĞIMI DÜŞÜNDÜM AMA YAPMADIM"

Son turda bir an kontrolünü kaybederek kaza yapmaktan son anda kurtulan Can Öncü, o anları şöyle anlattı:

"Ben de hala nasıl kontrol ettiğimi anlamış değilim. İlk başta kaza yaptığımı düşündüm ama yapmadım, hata yapmamak için vites yükselttim. Son virajda neredeyse durduğumu söyleyebilirim. Sınırları zorladım ama sonunda yarışı bitirebildim" şeklinde konuştu.



"DÜNYA ŞAMPİYONASI KAZANMAK BENİM İÇİN BİR HAYALDİ"

Türkiye'nin motosiklet sporlarındaki başarısını daha da yukarılara taşıdığının belirtilmesi üzerine Can Öncü, "Bu inanılmaz bir duygu. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Rookies Cup'ta birçok yarış kazandım bu sene ama Dünya Şampiyonası kazanmak benim için bir hayaldi. Birçok MotoGP ve Moto2 sürücüleriyle tanışmak da harika bir duyguydu. Ülkemize böyle bir anı yaşatabildiğimiz için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



"KARDEŞİMLE AYNI PİSTTE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

İkiz kardeşi ile aynı pistlerde yarışmalarını değerlendiren Öncü, "Kardeşimle aynı pistte olmak çok güzel bir duygu, yanında her zaman seni destekleyen birisi olduğunu hissedebiliyorsun. Ona her zaman güvenebileceğimi biliyorum. Gelecek sezon, sezonun yarısına kadar onunla olamamak çok sıkıcı olacak. Fakat buna yeni bir zorluk diyebiliriz. Yarışlara beni izlemeye gelecek ama onsuz ve pistte yalnız olmak güzel olmayacak" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Can Öncü, gelecek sezon Moto3'teki hedefleri ile ilgili ise, "Herkes gibi şampiyon olmak istiyorum fakat ilk hedefim birçok kez podyuma çıkmak. Şu anki durumda şampiyonluğu düşünmek için çok erken diyebiliriz. İlk 5 ve ilk 3'te birçok kez yer almak istiyorum. Kaza yapmamaya çalışacağım. Toplayabildiğim kadar çok puan toplayıp Red Bull KTM Ajo için güzel bir sezon geçirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.



"GELECEK SEZON NEDEN OLMASIN"

Yeni sezonda 61 numara ile yarışacağını dile getiren Öncü, "Geçtiğimiz sene 65 numarayı kullanmıştım ama çoktan alınmış. Arkadaşlarım bana 61 numarasının güzel olduğunu söyledi ve 1 numara da şampiyonlar için güzel bir numara. Ben 60'lı numaraları seviyorum bu yüzden ikisini birleştirdim. Bu sezon bunu kullandım ve şampiyon oldum, gelecek sezon neden olmasın" diye konuştu.



"NASIL PODYUM İÇİN SAVAŞMAM GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Red Bull Rookies Cup'ın kariyerine etkisini anlatan genç sporcu, "Red Bull Rookies Cup'ta nasıl motora binildiğini ve nasıl podyum için savaşmam gerektiğini öğrendim diyebilirim. Geçen sene çok her yarışta kaza yapıyordum, akıl almaz hatalarım oluyordu ama bu sene hata yaparsam her şeyi kaybedebileceğimi anladım. Her zaman son turda kendime daha dikkatli olmam gerektiğini hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

Can Öncü, son olarak idolünün sorulması üzerine, o kişinin kardeşi Deniz olduğunu belirtti.