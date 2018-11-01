Adana'da motokros gösterisi yapılacak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çukurova Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 60 sporcunun katılacağı motokros gösterisi yapılacak.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çukurova Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 60 sporcunun katılacağı motokros gösterisi yapılacak.
Atlıspor Kulübü arkasında hazırlanan parkurda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çukurova Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 4 Kasım 2018 Pazar günü saat:11:00'de motokros gösterisi başlatılacak. Gösteriye Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay illeri ile Tarsus, İskenderun, Mut ilçelerinden 60 sporcu gösteriye katılacak.
Etkinliğin amacının Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupasının bir ayağının Adana'ya getirebilmek olduğu belirtildi.
- 1.11.2018 09:24
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Bursaspor kupada yine kayıp
Toplam 1
Yorum
Niyazi Maça kazanmak için istekli arzulu ve taraftara saygı için oynamak lazım seyrederken sabaha kadar netice Bursa’nın aleyhine olacağı belli
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Oley!
Toplam 3
Yorum
Alp Seni seviyoruz emre bol herzaman desteğim seninle helal olsun sana
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Adar’a büyük onur
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Helal sana ben sporcunun ahlaklısını severim derken seni kastetmiş atamız..
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