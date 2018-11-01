FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında normal süresi 75-75 berabere biten maçta İspanya temsilcisi 'ya uzatma bölümü sonucunda 88-82 yenildi.

    Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 20-16 üstün geçen , soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

    Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57, normal süresi de 75-75 berabere tamamlandı.

    Uzatma bölümünde Fenerbahçe'ye üstünlüğünü kabul ettiren , karşılaşmayı 88-82 kazandı.

    Fenerbahçe bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Perfumerias Avenida ise ilk galibiyetini elde etti.


    1. 1.11.2018 01:59
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