FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında normal süresi 75-75 berabere biten maçta İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya uzatma bölümü sonucunda 88-82 yenildi.
Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 20-16 üstün geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57, normal süresi de 75-75 berabere tamamlandı.
Uzatma bölümünde Fenerbahçe'ye üstünlüğünü kabul ettiren Perfumerias Avenida, karşılaşmayı 88-82 kazandı.
Fenerbahçe bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Perfumerias Avenida ise ilk galibiyetini elde etti.
- 1.11.2018 01:59
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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