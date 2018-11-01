FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 20-16 üstün geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57, normal süresi de 75-75 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde Fenerbahçe'ye üstünlüğünü kabul ettiren Perfumerias Avenida, karşılaşmayı 88-82 kazandı.

Fenerbahçe bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Perfumerias Avenida ise ilk galibiyetini elde etti.