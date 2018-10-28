Meksika'da pole pozisyonu Daniel Ricciardo'nun
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika Grand Prix'sine, Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ilk sıradan başlayacak.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.
Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Ricciardo, 1 dakika 14.759 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen, 1 dakika 14.785 ile ikinci , Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1 dakika 14.894 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Meksika Grand Prix'si yarın TSİ 21.10'da koşulacak.
- 27.10.2018 22:50
- Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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