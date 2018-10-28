Meksika'da pole pozisyonu Daniel Ricciardo'nun – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'da pole pozisyonu 'nun

    Meksika'da pole pozisyonu Daniel Ricciardo'nun

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı 'sine, takımının Avustralyalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

    'nın başkenti Meksiko'da bulunan 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

    takımının Avustralyalı pilotu Ricciardo, 1 dakika 14.759 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

    Takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen, 1 dakika 14.785 ile ikinci , Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu ise 1 dakika 14.894 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

    Meksika 'si yarın TSİ 21.10'da koşulacak.

    1. 27.10.2018 22:50
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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