Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Formula 1'de sıradaki durak

    Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.

    'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

    , Bahreyn ve 'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu , , ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu , ve Monaco'da -TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü , 'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı
    Formula 1'de Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı
    1. Sebastian Vettel (): 146 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 145

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 101

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96

    5. Max Verstappen (Hollanda): 93

    Takımlar klasmanı
    1. Ferrari: 247 puan

    2. Mercedes: 237

    3. Red Bull: 189

    4. Renault: 62

    5. Haas: 49

    1. 6.7.2018 11:38
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