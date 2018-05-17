Sofuoğlu’ndan mesaj – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sofuoğlu’ndan mesaj

    Sofuoğlu’ndan mesaj
    Geçtiğimiz hafta jübilesini açıklayan milli motosikletçi , Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Siyasetten bir beklentisi olmadığını belirten Sofuoğlu, "Ancak bana bir görev düşerse seve seve yaparım. Kaçmam" dedi.
    1. 17.5.2018
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