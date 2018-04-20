Razgatlıoğlu Hollanda'da piste çıkacak
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. yarışı yarın Hollanda'nın Assen Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Kawasaki Puccetti Racing Takımı'nın sporcusu Toprak Razgatlıoğlu şampiyonanın 4. ayak yarışındaki ilk mücadelesinde yarın piste çıkacak. 19 sporcunun katılacağı yarışta ilk olarak sıralama turları yapılacak.
Toprak, İspanya'da koşulan 3. ayakta 16. cepten başladığı yarışı 9. sırada tamamlamıştı. Puanını 32'ye çıkaran Toprak sürücüler klasmanında 9'unculuğa yükseldi.
Bu arada Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı da Hollanda'da koşulacak.
- 20.4.2018 11:30
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Razgatlıoğlu Hollanda'da piste çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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