Razgatlıoğlu Hollanda'da piste çıkacak – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Razgatlıoğlu 'da piste çıkacak

    Razgatlıoğlu Hollanda'da piste çıkacak

    Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. yarışı yarın 'nın Assen Pisti'nde gerçekleştirilecek.

    Kawasaki Puccetti Racing Takımı'nın sporcusu şampiyonanın 4. ayak yarışındaki ilk mücadelesinde yarın piste çıkacak. 19 sporcunun katılacağı yarışta ilk olarak sıralama turları yapılacak.

    Toprak, 'da koşulan 3. ayakta 16. cepten başladığı yarışı 9. sırada tamamlamıştı. Puanını 32'ye çıkaran Toprak sürücüler klasmanında 9'unculuğa yükseldi.

    Bu arada Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı da 'da koşulacak.

    1. 20.4.2018 11:30
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