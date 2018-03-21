Motorda start zamanı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Motorda start zamanı

    Motorda start zamanı

    Motor sporlarında 2018 sezonu, 'da organize edilecek

    Motor sporlarında 2018 sezonu, 'da organize edilecek Enduro ve ATV Şampiyonası ile başlayacak. Bir çok katogoride yapılacak olan Organizasyon, 24-25 Mart tarihlerinde Fethiye ilçesinde düzenlenecek.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:30
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