..Ve söz Sofuoğlu’nda – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ..Ve söz Sofuoğlu’nda

    ..Ve söz Sofuoğlu’nda
    Dünya şampiyonu milli motosikletçi , bugün Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak. Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Kenan Sofuoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.00'de başlayacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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