Sofuoğlu 6. şampiyonlukla bitirmek istiyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen katıldığı Katar yarışını üçüncü, genel klasmanı ise ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Kenan, 2017 sezonunu geride bıraktı.

Kenan, geçen sezon şampiyon olamamasına rağmen kötü bir sezon yaşamadığını söyledi.

Sağlığına kavuşmanın kendisi için büyük nimet olduğunu ifade eden Kenan, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonada ilk üç yarışı kaybettiğini anımsattı.

Milli motosikletçi, sakatlığı sonrası çıktığı tüm yarışları kazanıp şampiyona liderliğine ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Şampiyona lideriyken Fransa'da yaptığım kazayla bizim için sezon kapanmıştı. O kazanın ardından yarışı değil sağlığıma kavuşmayı düşünüyordum. İnsanların dualarıyla ve Rabbimin izniyle 12-13 haftada düzelmem gerekirken 5 hafta sonra Katar yarışına çıkma kararı aldım. Katar yarışına zorlanmama rağmen çıktım ve o yarışta da şampiyonluk şansı hala devam ediyordu. Motor sporlarında neyin ne olacağı belli olmuyor. Yarışı podyumda tamamladım. Sakatlığın ardından bu güzel bir şeydi. Pist rekoru kırıp en hızlı dereceleri almak motivasyon için iyiydi. Nitekim şampiyonayı ikinci olarak tamamladım." diye konuştu.

Katar yarışıyla dünya ikinciliğine yükseldiğini anımsatan Kenan, 2017'nin geride kaldığını ve 2018 sezonunu beklediğini söyledi.

Yeni sezon için henüz çalışmalara başlayamadığını ve tam olarak iyileşemediğini aktaran milli sporcu, "Ocak ayında yapılacak testlerle hazırlıklara başlayacağız. Takım arkadaşım ve diğer rakiplerim testlerini tamamladılar. Biz o testlere katılmadık, bir risk arz ediyordu ve o riski almaya gerek yoktu. İnşallah Ocak ayında hazırlıklara başlayacağım." ifadesini kullandı.



- Cumhurbaşkanımız da bırakmamı tavsiye etti

Yeni sezonun kendisi için çok önem arz ettiğini ifade eden Kenan, "2018'de dünya şampiyonluğunu başarabilirsem kariyerimi de noktalamayı düşünüyorum. Bu artık netleşmeye başladı. Son sakatlığımdan sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde, o da artık bırakmam gerektiği tavsiyesinde bulundu. Artık kafamdaki şeyleri canlandırmaya başladım. Kariyerimi şampiyonlukla tamamlamak istiyorum. Rabbim 2018'de bunu nasip ederse kariyerimi noktalamak istiyorum. Bu yüzden önemli bir sezon beni bekliyor." şeklinde konuştu.

Kenan, 2018'in kendisi için ayrı bir özelliğinin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018 kariyerimin 20. yılı oluyor. 20. yılımda şampiyonlukla kariyerimi noktalamak istiyorum. Başarabilirsem 6. kez dünya şampiyonluğum olacak. Önümüzdeki sezon 34 yaşında olacağım, spor dalında 30'dan sonra artık emeklilik yaşı yaklaşır. Yeni sezonda 54 numarayla yarışacağım için çok mutluyum. Ben kariyerime 54 numarayla başladım. Sakarya sevdalısı bir insan olarak hep 54 numarayla yarıştım. Son yıllarda şampiyon olduğum için takımım 1 numarayla yarışmamı çok istemişti. Ben de takımımın bu teklifini reddetmedim."