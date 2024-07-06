Hollanda - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın | Milli maç ne zaman? Saat kaçta? - EURO 2024 çeyrek final

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Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda - Türkiye kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Türkiye maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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HOLLANDA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LERİ

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler.

MİLLİLER 3. KEZ ÇEYREK FİNALDE

Milliler, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puanla ikinci olarak bir üst tura çıktı. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 mağlup etti ve tarihinde 3. kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

HOLLANDA'NIN ÇEYREK FİNAL YOLU

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nda 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 4 puanla 3. olarak bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Romanya ile oynayan Hollanda, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

15. RANDEVU

Türkiye ile Hollanda, bugüne kadar 10'u resmi, 4'ü de özel olmak üzere 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez kazanırken, Hollanda da 6 defa sahadan galip ayrıldı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde de 21 gol gördü.

İki ülke arasında son olarak 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı A Milliler 6-1'lik skorla kaybetti.

MİLLİLERİN 631. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşılaşmasıyla tarihindeki 631. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 345'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplamda 630 karşılaşmada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 860 gol kaydederken, kalesinde ise 903 gole engel olamadı.

VİNCENZO MONTELLA 13. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 7'si resmi, 5'i özel olmak üzere 12 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

ORKUN KÖKÇÜ İLE İSMAİL YÜKSEK CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Hollanda karşılaşması öncesinde 2 futbolcunun sarı kart cezası bulunuyor. Avusturya ile oynanan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek ve UEFA'dan ceza alan Merih Demiral da Hollanda karşısında oynayamayacak.

CLEMENT TURPIN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Hollanda müsabakasını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak. Maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı