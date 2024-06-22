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Türkiye Portekiz maçı CANLI YAYIN | Milli maç canlı izle şifresiz - Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Türkiye, Portekiz ile kozlarını paylaşacak. 2. hafta müsabakası BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak. Milliler, Portekiz'i yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. İrfan Can Kahveci kritik maçta süre alamayacak. Abdülkerim Bardakcı ve Hakan Çalhanoğlu kart sınırında bulunuyor. Montella'nın 11 tercihi, maçın yayın saati, kanalı ve tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 14:39
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Türkiye Portekiz maçı CANLI YAYIN | Milli maç canlı izle şifresiz - Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta?

Türkiye - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenen Türkiye, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda Türkiye liderliğe yerleşirken, Portekiz maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Türkiye - Portekiz maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert Günok - Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diego, Dias, Pepe, Inacio, Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva

MONTELLA: ARDA'NIN UFAK BİR YORGUNLUĞU VAR

Müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktörümüz Montella, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. İlk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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2 İSİM KART SINIRINDA!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F grubu 2. maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takım kadromuzda 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşısında kart görmeleri halinde Çekya müsabakasında süre alamayacak. Portekiz'de ise Rafael Leao ve Francisco Conceiçao kart sınırında yer alıyor.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

Öte yandan İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Portekiz mücadelesinde de forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci'nin grubun son maçı olan Çekya mücadelesinde ise forma giyip giyemeyeceği daha sonra yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmuyor.

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