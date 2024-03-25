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Montelle: Semih'i seviyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, TRT Spor’a verdiği röportajda “Semih çok beğendiğim bir oyuncu. Uluslararası alanda deneyim kazanması lazım. O bizim için çok değerli bir oyuncu” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Montelle: Semih'i seviyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçen haftaya damga vuran Semih Kılıçsoy tartışmalarıyla ilgili net konuştu ve Semih'i çok beğendiğini söyledi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan İtalyan hoca, "Semih'i ben çok seviyorum, çok da beğendiğim bir oyuncu. Bu yüzden de çağırdım. Uluslararası düzeyde deneyimi çok az olan bir oyuncu. Gelişimi için ona refakat etmemiz gerekir .Benim amacım 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti" dedi.

ARDA DAHA ÇOK SÜRE BULMALI

Semih'e mesaj gönderen Montella, "Biz buradayız ve onun çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bizimle gelse 5-10 dakika belki oynayacaktı. Biz Semih'e gerçekten değer veriyoruz. İki ay sonra belki hazır seviyeye gelecek" dedi. Montella ayrıca Arda Güler ile ilgili ise "Real Madrid'de fazla oynamasını isterim" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca, "Dünyadaki bütün hocalar Avrupa Şampiyonası'na katılmak ister. Hazırlıklarımız devam ediyor. Hayallerimiz var ve o hayallerle yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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