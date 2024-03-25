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Bitiriciliği çözelim

Montella, Macaristan maçında Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı ve Yunus Akgün’ün net fırsatları kaçırmasından sonra A Milli Takım’ın bitiricilikteki problemini çözmek için derslere başladı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Bitiriciliği çözelim

A Milli Takımımız, Vincenzo Montella önderliğinde ilk mağlubiyetini Macaristan ile oynanan özel maçta aldı. Rakibine oranla çok daha iyi bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. Özellikle Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı ve Yunus Akgün, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Uzun bir aradan sonra milli takıma yeniden dönen ve Macaristan karşısında A Milli Takım'ın gol ayağı olan Enes Ünal da etkisiz bir oyun ortaya koydu.

FORMA BARIŞ VE KEREM'İN

İleri uç oyuncularının bitiricilikte sorun yaşamasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella, kolları sıvadı. Kendisi de eski bir santrfor olan İtalyan çalıştırıcı, dün hücum oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve gol yollarında daha efektif olmaları konusunda uyardı. Montella'nın, "Avusturya maçında gol sorunu yaşamayalım" dediği belirtildi. Özellikle, hücum oyuncularına son vuruş çalıştıran Montella'nın Avusturya karşısında ise Barış ve Kerem'i görevlendireceği belirtildi.

BARDAKCI BELİRSİZLİĞİ

Sakatlığını atlatan ancak Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-3 yendiği maçta forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardından kafileye dahil edilmişti. Henüz iyileşmeyen ve ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın Avusturya'yla oynanacak olan karşılaşmada da forma giymesi beklenmiyor. Abdülkerim iyileşip, EURO 2024'te olmak istiyor.

START VERİLDİ

A Milli Takımımız, Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına 24 Mart Pazar günü yaptığı idmanla başladı. BVSC-Zugl Kulübü'nün tesislerinde gerçekleştirilen idmana, Macaristan-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'inde yer almayan futbolcular katıldı. Bu oyuncular, kamp otelindeki rejenerasyon çalışmasını takiben, sahaya gelerek ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve şut çalışması yaptı. Son bölümde de çift kale taktik oyun oynandı.

HEDEF 2024'TE İLK GALİBİYET

STEFAN Kuntz'un ardından A Milli Takım'ın başına gelen Vincenzo Montella, ay-yıldızlılar çıktığı ilk 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Bu süreçte Hırvatistan'ı 1-0, Letonya'yı 4-0 ve Almanya'yı 3-2 yenen milliler, Galler ile ise 1-1 berabere kalmıştı. 2023'te Montella ile çıktığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyen ay-yıldızlılar, 2024'teki ilk maçta ise yenilgi yaşadı. Hedef; Avusturya karşısında 2024'ün ilk galibiyetini almak.

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