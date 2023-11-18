Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Futbol Federasyonu ve Almanya Futbol Federasyonu heyetleri dostluk yemeğinde buluştu!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Almanya Futbol Federasyonu heyetleri dostluk yemeğinde buluştu!

Almanya ile oynanacak hazırlık maçı için Berlin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, maç öncesinde Almanya Futbol Federasyonu (DFB) heyetiyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:52 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Futbol Federasyonu ve Almanya Futbol Federasyonu heyetleri dostluk yemeğinde buluştu!

Almanya ile oynanacak hazırlık maçı için Berlin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, maç öncesinde Almanya Futbol Federasyonu (DFB) heyetiyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Berlin'de düzenlenen yemek organizasyonunda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra başkan vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay ve Mustafa Eröğüt, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile genel sekreter Taner Senseven yer aldı.

Almanya Futbol Federasyonunu temsilen başkan Bernd Neuendorf, başkan vekilleri Hans-Joachim Watzke ve Hermann Winkler, denetleme kurulu başkanı Alexander Wehrle ile genel sekreter Heike Ullrich'in katıldığı yemekte, milli takımlarda forma giyen Alman asıllı ve Türk asıllı oyunculara değinildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki hedeflerden ve Türk taraftarların desteğiyle A Milli Futbol Takımı'nın turnuva boyunca kendisini evinde hissedeceği konuşulduğu da ifade edildi.

DİĞER
Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! "İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...
Timur'dan Cimbom'a büyük jest!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu!
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
KAAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ | Bu yıl kar yağacak mı? İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?
TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 18 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ - Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? (18 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! 19:36
Genç milliler Belarus'u 3 golle geçti! Genç milliler Belarus'u 3 golle geçti! 19:22
TFF ve DFB dostluk yemeğinde buluştu! TFF ve DFB dostluk yemeğinde buluştu! 18:51
Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! 18:36
56. TSYD Kupası’nın sahibi Ankaragücü! 56. TSYD Kupası’nın sahibi Ankaragücü! 18:29
Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi... Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi... 18:14
Daha Eski
Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü! Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü! 18:14
F.Bahçe deplasmanda galip! F.Bahçe deplasmanda galip! 17:43
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı 17:24
EURO 2024'ün en ilginç maçı! İrlanda yenilmek zorunda EURO 2024'ün en ilginç maçı! İrlanda yenilmek zorunda 17:06
Daum'dan A Milli Takım'a sürpriz ziyaret! Daum'dan A Milli Takım'a sürpriz ziyaret! 17:03
Vinicius'a şok haber! Sanchez'in müdahalesi... Vinicius'a şok haber! Sanchez'in müdahalesi... 16:53