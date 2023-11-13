A Milli Futbol Takımı'nda Almanya ve Galler maçı hazırlıkları başladı

18 Kasım'da Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım'da Cardiff'te 2024 Avrupa Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün İstanbul'da kampa girdi ve basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmanda, maç ve seyahat programlarına göre kampa katılan 15 futbolcu yer aldı. Taktik video/analiz toplantısını takiben sahaya gelen futbolcular, burada pas ve taktik çalışma yaptı. TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kampın ilk antrenmanını tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.