Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i ziyaretinin ardından Sky Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 16:43
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Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'i ziyaret etti.

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

Real Madrid'in antrenman tesislerine gelen Montella, kendisi gibi İtalyan olan teknik direktör Ancelotti'nin jestiyle saha içinde takımın antrenmanını izledi, Arda Güler'in durumunu yakından gördü.

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

Montella, Arda ve teknik direktör Ancelotti'yle de bir süre sohbet etti.

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

Öte yandan Montella'nın Getafe'de forma giyen ve sakatlığı nedeniyle tedavisi uzun süren devam milli futbolcu Enes Ünal ile de görüştüğü öğrenildi.

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

Arda Güler hakkında Sky Sport'a konuşan Vincenzo Montella şu sözleri sarf etti:

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."

"MÜKEMMEL BİR YETENEK"

"Arda Güler'in parlak bir geleceğe sahip olacağından ve mükemmel bir yetenek olduğundan emin olduğum için Madrid'de Arda Güler'i ziyaret etmeye karar verdim. Onun sakatlığından endişelenmiyorum, o bizim geleceğimiz. Sakatlıklarına rağmen onun büyük bir geleceği olduğuna inanıyorum."

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