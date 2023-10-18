Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında A Millilerimiz, Letonya'yı 4-0'la geçip puanını 16'ya yükselterek liderliğini sürdürmüştü.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında A Millilerimiz, Letonya'yı 4-0'la geçip puanını 16'ya yükselterek liderliğini sürdürmüştü.
Ve Milliler, bu farklı sonuçla da gruptan çıkmayı garanti altına almıştı.
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e tarihinde 6. kez katılacak olan A Milli Futbol Takımı'mız daha önce 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katılmıştı.
Şimdi gözler Almanya'da... 2024 Avrupa Şampiyonası'nın grup kuraları 2 Aralık'ta Hamburg kentinde çekilecek.
Peki, hangi durumda 1. torbada yer alacağız? Alamazsak ne ya da neler olacak? İşte ihtimaller...
Grupta oynadığı 7 maçta 16 puan toplayan Türkiye şu an 1. torbada...
Galler, Ermenistan deplasmanında kazanamazsa veya 21 Kasım'da Galler'e deplasmanda yenilmezsek, grubu lider kapatacağız.
Öteki ihtimallerde ise 2. olacağız ve kurada 1. torbada yer alma şansımız olmayacak.
Diğer ülkelerin de maçları tamamlandıktan sonra puanlara bakılarak 2, 3 veya 4. torbadan da kuralara katılma ihtimalimiz bulunuyor.