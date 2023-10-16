Erdoğan'dan tebrik

A Milli Takımın, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılması büyük bir sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan paylaştığı bir mesajla ay-yıldızlıları kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millîlerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Maç sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türk futboluna ve sporuna katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.