Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

ENDER BİLGİN - MONTELLA'NIN YERLİLERİ
Son 38 maçını kaybetmemiş Dünya üçüncüsü Hırvatistan'ın karşısına Süper Lig'den sekiz oyuncuyla çıktı Montella.
ENDER BİLGİN - MONTELLA'NIN YERLİLERİ
Son 38 maçını kaybetmemiş Dünya üçüncüsü Hırvatistan'ın karşısına Süper Lig'den sekiz oyuncuyla çıktı Montella.
Riskli ama doğru oyuncu seçimi, doğru oyun ve inanmış bir takımla çok zor deplasmandan üç puan ile ayrılarak EURO 2024'ün kapısını ardına kadar açmamızı sağladı.
Montella'nın elinde sihirli bir değnek yok. Ama Stefan Kuntz'a göre çok önemli bir artısı var. Ligimizi, oyuncuları ve neler yapabileceklerini iyi biliyor.
İki yıl bizimle yaşadığı için oyuncuları daha iyi anladığı, onları maça çok daha iyi motive etmesinden belli.
Letonya'yı yendiğimiz anda kimin ne yaptığına bakmaksızın Almanya biletini alır ve haziran ayına odaklanırız.
Ama önce Letonya'yı yenelim. Kapanan ve sürpriz arayan Letonya karşısında, Hırvatistan zaferinin sarhoşluğundan kurtulmuş motivasyonu yüksek bir takım olmalı.
Onları yendikten sonra Almanya'da hedefi ne kadar büyütebileceğimizi düşünmeye başlayabiliriz.
Unutmadan. Takım olarak çok iyiydik ama İsmail-Salih ikilisine özel vurgu yapmak gerek.
İsmail Yüksek için 1.5 yıl önce bu köşede yazdıklarım arşivde duruyor.
İsmail, A takıma kadar hiçbir alt milli takım grubunda oynamadı. Yurt dışından oyuncu bulalım ama gözümüzün önündekini kaçırmayalım. Bir zahmet!