Haberler A Milli Futbol Takımı Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde karşılaştığı Hırvatistan'ı 1-0 yenerek, turnuvaya katılım yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de ay-yıldızlı ekibin yeni hocası Vincenzo Montella'yı değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 07:29
Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

ENDER BİLGİN - MONTELLA'NIN YERLİLERİ

Son 38 maçını kaybetmemiş Dünya üçüncüsü Hırvatistan'ın karşısına Süper Lig'den sekiz oyuncuyla çıktı Montella.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Riskli ama doğru oyuncu seçimi, doğru oyun ve inanmış bir takımla çok zor deplasmandan üç puan ile ayrılarak EURO 2024'ün kapısını ardına kadar açmamızı sağladı.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Montella'nın elinde sihirli bir değnek yok. Ama Stefan Kuntz'a göre çok önemli bir artısı var. Ligimizi, oyuncuları ve neler yapabileceklerini iyi biliyor.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

İki yıl bizimle yaşadığı için oyuncuları daha iyi anladığı, onları maça çok daha iyi motive etmesinden belli.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Letonya'yı yendiğimiz anda kimin ne yaptığına bakmaksızın Almanya biletini alır ve haziran ayına odaklanırız.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Ama önce Letonya'yı yenelim. Kapanan ve sürpriz arayan Letonya karşısında, Hırvatistan zaferinin sarhoşluğundan kurtulmuş motivasyonu yüksek bir takım olmalı.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Onları yendikten sonra Almanya'da hedefi ne kadar büyütebileceğimizi düşünmeye başlayabiliriz.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

Unutmadan. Takım olarak çok iyiydik ama İsmail-Salih ikilisine özel vurgu yapmak gerek.

Ender Bilgin'den flaş Montella yorumu!

İsmail Yüksek için 1.5 yıl önce bu köşede yazdıklarım arşivde duruyor.

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