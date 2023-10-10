Haberler A Milli Futbol Takımı İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan Türkiye ortaklığı hakkında açıklama!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan Türkiye ortaklığı hakkında açıklama!

UEFA, EURO 2032'nin Türkiye - İtalya ortaklığında düzenlenmesine karar verdi. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Türkiye ortaklığı hakkında açıklamada bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 15:08 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 15:10
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan Türkiye ortaklığı hakkında açıklama!

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıkladı. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, açıklamanın ardından, "Uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz birlikte. En iyi şekilde hazırlandık. İki dost ve Akdeniz ülkesi bu turnuvayı birlikte yapacak. Tüm Avrupa için güzel bir turnuva olacak. İtalya da uzun bir sürenin ardından bir turnuvayı düzenleyecek. Bunun mutluluğunu da yaşıyoruz." dedi.

"BU ORTAKLIK KENDİLİĞİNDEN OLUŞTU"

Türkiye ile ortaklıklarıyla ilgili konuşan Gravina, "Bu ortaklık kendiliğinden ve zamanla oluştu. İki ayrı güçlü ve zengin toplumun, bu önemli etkinlikte ev sahipliği yapmasına karar verdik. Turnuvayı da ortak olarak aldığımız için ayrıca mutluyum. Yarından itibaren hazırlıklara ve çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Astrolojiye göre yalan söyleme olasılığı en yüksek 6 burç belli oldu! İşte, asla gerçeği söylememe olasılığı en yüksek olanlar burçlar
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyeceklerini açıkladı
Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste
Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman?
Milliler Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle
DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Diş hekimliği 2. dönem atama kurası isim listesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste 15:09
Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması 15:08
İtalya'dan Türkiye açıklaması! İtalya'dan Türkiye açıklaması! 15:04
Melisa Vargas Malatya'da! Melisa Vargas Malatya'da! 14:25
Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman? Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman? 14:36
Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman? Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman? 14:40
Daha Eski
Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman? Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman? 14:44
Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman? Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman? 14:55
Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman? Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman? 14:59
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman? Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman? 12:22
Giroud İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi! Giroud İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi! 12:24
Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman? Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman? 12:26