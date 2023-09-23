Ekibi geliyor

A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın teknik ekibinde yer alacak isimler de belli oldu. Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak ay-yıldızlı ekipte görev yapması bekleniyor.
A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın teknik ekibinde yer alacak isimler de belli oldu. Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak ay-yıldızlı ekipte görev yapması bekleniyor.