Haberler A Milli Futbol Takımı Ekibi geliyor

Ekibi geliyor

A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın teknik ekibinde yer alacak isimler de belli oldu. Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak ay-yıldızlı ekipte görev yapması bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Ekibi geliyor
A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın teknik ekibinde yer alacak isimler de belli oldu. Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak ay-yıldızlı ekipte görev yapması bekleniyor.
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